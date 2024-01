SBK | Test Portimao Day 1: Bulega chiude in testa, Valentino Rossi torna in pista

SBK Test Portimao 2024 – Nicolò Bulega dopo aver dominato i test di Jerez, è stato il più veloce anche nella prima giornata di prove a Portimao.

L’iridato 2023 della Supersport ha portato al comando la sua Ducati Panigale V4R con il crono di 1’39.932, unico pilota a scendere sotto al “muro” del minuto e 40.

Alle spalle del #11 della Rossa di Borgo Panigale troviamo Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) è secondo, a soli 0.094 secondi da Bulega. I piloti Yamaha hanno lasciato il segno, con Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon) che ha conquistato la terza posizione, riducendo il distacco da Bulega a 0.148s. Il compagno di squadra Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon) si è assicurato il quinto posto, mentre Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ha ottenuto il quarto posto.

Il campione in carica del WorldSBK Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), ha chiuso ottavo. Nonostante un miglioramento rispetto alla sua posizione a Jerez (P16), sembra essere alle prese sia con un persistente infortunio al collo che con la sfida di adattarsi alla zavorra imposta sulla sua moto per rispettare le nuove regole di peso combinato.

Fuori dai primi cinque, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) mentre Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha concluso una buona giornata al settimo posto, perfezionando la moto base e sperimentando diversi forcelloni. Xavi Vierge (Team HRC) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) si sono assicurati rispettivamente il nono e il decimo posto, entrambi a un secondo dal tempo di Bulega. Subito dietro di loro, Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) è tornato in azione dopo aver saltato Jerez.

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), alle prese con le nuove parti della sella e del forcellone, si è classificato 16esimo, mentre Andrea Iannone (Team GoEleven) si è concentrato sulla geometria della moto e sul setting, chiudendo 22esimo.

In pista anche i piloti Ducati MotoGP in sella alle Panigale V4R e alcuni piloti della VR46 Riders Academy, tra cui Valentino Rossi in sella alla Yamaha. Il più veloce di questo gruppetto che comprendeva anche Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Marc Marquez, è stato il Campione del Mondo MotoGP Pecco Bagnaia, che ha fatto segnare 1:43.090.

Alle sue spalle tra i piloti della Top Class Luca Marini (1:43.351), Franco Morbidelli, (1:43.429), Marco Bezzecchi (1:43.622), Enea Bastianini (1:43.664), Fabio Di Giannantonio (1:43.740) e Valentino Rossi (1:44.703).

In pista anche Alex Marquez e Marc Marquez con le Ducati Panigale V4R del Team Gresini, entrambi hanno girato senza trasponder.

Tempi Day 1 Test Portimao SBK Gennaio 2024

01. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’39.913 – 82 laps

02. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.094s – 73 laps

03. Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon) +0.148s – 74 laps

04. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.355s – 89 laps

05. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon) +0.357s – 78 laps

06. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.550s – 74 laps

07. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.723 – 82 laps

08. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.760 – 86 laps

09. Xavi Vierge (Team HRC) +0.816s – 89 laps

10. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.866s – 65 laps

