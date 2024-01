SBK | Test Portimao Day 2: Razgatlioglu al comando con la BMW, brutta caduta per Morbidelli

SBK Test Portimao 2024 – La seconda giornata di test della Superbike a Portimao ha visto grande protagonista Toprak Razgatlioglu.

L’iridato 2021 delle derivate di serie ha chiuso al comando, portando la sua BMW in testa con il crono di 1’39.189, crono che gli ha permesso di precedere di 86 millesimi la Ducati Panigale V4R dell’iridato 2023 della Supersport, Nicolò Bulega.

Alex Lowes ha portato la Kawasaki in terza posizione, davanti alla Yamaha di Remy Gardner e alla BMW di Michael van der Mark. Andrea Locatelli con la Yamaha è sesto, davanti al team-mate nonché sei volte iridato Jonathan Rea.

Chiudono la Top Ten Danilo Petrucci con la Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team e le BMW di Scott Redding e Garrett Gerloff.

Sam Lowes passato dalla Moto2 alla Superbike ha chiuso 11esimo con la Ducati Panigale V4R del Team Marc VDS, subito davanti alle Kawasaki di Axel Bassani e di suo fratello Alex Lowes.

Il due volte Campione del Mondo della Superbike Alvaro Bautista, ancora dolorante al collo e alle prese con la zavorra imposta dal nuovo regolamento è 16esimo a 1.456s dalla vetta; alle sue spalle Andrea Iannone con la Ducati Panigale V4R del Team Go Eleven.

In pista come ieri anche i piloti Ducati MotoGP in sella alle Panigale V4R e alcuni piloti della VR46 Riders Academy, tra cui Valentino Rossi in sella alla Yamaha. Il più veloce di questo gruppetto che comprendeva anche Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Marc Marquez, è stato il Campione del Mondo MotoGP Pecco Bagnaia, che ha fatto segnare 1:42.778.

I fratelli Marquez con Toprak Razgatlioglu

This is what 11 World Championships in one picture looks like 🏆#WorldSBK pic.twitter.com/7cmjRBOMCn — WorldSBK (@WorldSBK) January 30, 2024

Alle sue spalle tra i piloti della Top Class Fabio Di Giannantonio (1:42.903), Franco Morbidelli (1:43.065), Marco Bezzecchi (1:43.272), Enea Bastianini (1:43.336) e Luca Marini (1:43.383)

In pista anche Alex Marquez e Marc Marquez con le Ducati Panigale V4R del Team Gresini, entrambi hanno girato senza trasponder.

Da segnalare la brutta caduta di Franco Morbidelli allo scollinamento, caduta risolta fortunatamente senza conseguenze. A soccorrere il pilota italo-brasiliano i fratelli Marquez.

