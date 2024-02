SBK | Test Phillip Island, Razgatlioglu: “Spero di poter lottare per la vittoria”

SBK BMW Test Phillip Island – Toprak Razgatlioglu (BMW) ha conquistato il miglior tempo dell’unica giornata di test della Superbike a Phillip Island.

Il Campione del Mondo 2021 si è detto sorpreso della prestazione ottenuta ed ora l’unico pensiero è rivolto alla prima gara della WorldSBK 2024, in programma proprio in Australia domenica prossima.

Il #54 spera di poter lottare per la vittoria, anche se al momento ha detto di pensare solo al podio. Ci aspetta una grande stagione delle derivate di serie, rimanete collegati.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Test Phillip Island BMW

Normalmente non sono molto forte su questa pista. Sono partito molto forte e il passo gara è molto, molto forte. Tuttavia, il problema è la gomma posteriore. Dopo dieci giri, il gioco è fatto. C’è una nuova superficie con troppa aderenza. Ho fatto un ottimo giro con il nuovo record sul giro, ma per me il weekend di gara è più importante. Sono concentrato solo su questo. Il feeling è molto buono, ma in generale sono molto felice. È importante iniziare con un buon risultato. Al momento penso solo al podio, ma spero di poter lottare per la vittoria. Non sarà una gara facile! Stiamo lavorando; Ora non siamo al 100%, ma abbiamo iniziato velocemente. In generale, sembra che tutto vada bene. Sono emozionato in vista della prima gara, quindi forse dopo la prima gara sarò più rilassato! Non è mai facile correre qui, soprattutto con il nuovo asfalto. Penso che tutti si divertiranno a guardare le gare di questo fine settimana!”