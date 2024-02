SBK | Test Phillip Island, Bautista: “C’è ancora molto da fare”

SBK Test Phillip Island Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso l’unica giornata di test della Superbike a Phillip Island in settima posizione.

Il due volte iridato delle derivate di serie per la prima volta ha potuto lavorare senza doversi preoccupare delle sue condizioni fisiche e questo lo ha reso felice.

Il #1 della “Rossa” a due ruote ha percorso 83 giri ed ha lavorato sugli ultimi dettagli per trovare il migliore set up alla luce delle nuove regolamentazioni sul bilanciamento del peso.

Ricordiamo che i piloti torneranno in pista venerdì per la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento della Superbike 2024.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Phillip Island Superbike

“Dall’inizio della pre-season, questo è il primo giorno in cui mi sono potuto concentrare sul lavoro da fare per migliorare il feeling con la moto senza dovermi preoccupare delle mie condizioni fisiche. Questo mi rende molto felice anche se, ovviamente, c’è ancora molto da fare per poter essere nelle condizioni ottimali. C’è comunque grande voglia di scendere in pista fin da venerdì per lavorare sui dettagli da sistemare che mi consentiranno di poter essere competitivo nel weekend.”

