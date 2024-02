SBK | Test Phillip Island: Iannone, “Con le gomme da gara siamo molto vicini”

SBK Test Phillip Island Ducati GoEleven – Andrea Iannone (Team GoEleven) ha chiuso ottimamente l’unica giornata di test sulla pista di Phillip Island.

Il #29 della Ducati, tornato quest’anno in sella dopo 4 anni di squalifica per doping, ha stupito chiudendo quarto e dimostrando anche un buon passo gara.

L’abruzzese in sella alla Panigale V4R ha dimostrato di non aver perso la sua velocità, candidandosi come uno dei protagonisti per la prima gara della stagione in programma domenica prossima sempre nella terra dei canguri.

Dichiarazioni Andrea Iannone Test Phillip Island Ducati Go Eleven

“Penso che la giornata sia un po’ migliore rispetto al passato. Alla fine, è sempre un equilibrio. Con le gomme morbide guido più lentamente rispetto alle gomme da gara e questo è un grosso problema – ha detto Iannone al sito ufficiale della Superbike – forse ho un buon passo gara, ma devo partire più indietro ed è brutto recuperare molte posizioni. Dobbiamo imparare e migliorare in questo settore. Dopo tanto tempo, penso che sia un buon ritorno. La mia posizione non è male. Ho bisogno di imparare questa categoria perché tutto è diverso. Cambiano molto le gomme, la moto e il formato. Non so cosa aspettarmi. In ogni caso, è davvero bello perché, dopo quattro anni, sono entusiasta perché non mi aspettavo di arrivare a questo livello. Ne sono orgoglioso. Abbiamo faticato molto soprattutto con le gomme morbide, io guido più piano che con una gomma da gara! Questo è il grande problema. Abbiamo una Superpole Race e in questa gara usiamo gomme morbide. In Superpole dobbiamo partire davanti. Alla fine la cosa positiva è con la SC1, e in generale in questi test siamo sempre più o meno tra i primi tre. Facciamo molta fatica con le gomme morbide ed è la terza volta che abbiamo questo problema. Sono un po’ preoccupato per questo. Sono sorpreso, non so come spiegare il mio ritmo, ma preferisco così! È tutto naturale, quindi sono felice. Con le gomme da gara siamo molto vicini; A volte siamo i migliori, a volte siamo i primi tre. Questa è la cosa più importante. È importante calmarsi perché questo è solo l’inizio.”