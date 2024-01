SBK | Test Jerez, Razgatlioglu: “Con più grip lotteremo sempre per il podio”

SBK BMW Test Jerez – Toprak Razgatlioglu ha parlato dopo la due giorni di test della Superbike disputati sul circuito di Jerez, intitolato ad Angel Nieto.

L’iridato 2021 delle derivate di serie ha lasciato la Yamaha per approdare in BMW e il feeling con la nuova M 1000 RR aumenta giro dopo giro, anche se rimane qualche problema.

Principalmente le aree da migliorare sono due, una è in piena piega e l’altra in accelerazione. Quest’ultima non è male a detta del pilota turco, ma va migliorata, mentre in piena piega, c’è bisogno di più grip.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Test Jerez BMW

“Abbiamo fatto alcuni grandi miglioramenti, ma abbiamo anche perso in altre parti. Abbiamo provato alcuni nuovi componenti, a volte erano molto positivi, a volte non erano così buoni. Stiamo lavorando perché dobbiamo migliorare la moto e ho bisogno di capirlo. Per me è tutto nuovo, ma ad ogni giro capisco di più il carattere della moto. Abbiamo fatto un 1’38, abbiamo visto molti 1’39. E’ stato un test molto positivo oggi (ieri, ndr), soprattutto con la gomma da gara, siamo molto forti, ma dobbiamo imparare con la gomma SCQ e cambiare l’assetto per avere più grip. Abbiamo migliorato l’ingresso in curva e sono contento della moto. Stiamo ancora lavorando sul grip posteriore perché non è fantastico.”

Razgatlioglu spiega poi i problemi principali che ha in questo momento: “Il mio problema più grande è in piena piega e accelerazione” – ha detto Razgatlioglu al sito ufficiale della Superbike – “L’accelerazione non è male, ma dobbiamo migliorarla. A piena piega, abbiamo bisogno di più grip e ci stiamo lavorando. Non siamo lontani, se miglioriamo il grip al posteriore lotteremo sempre per il podio. Sono molto contento di aver migliorato l’ingresso in curva e il freno motore. Passo dopo passo, miglioreremo tutti i problemi. Le differenze tra i due forcelloni non sono facili da spiegare. A volte penso che sia molto buono, a volte no. In generale, oggi (ieri, ndr) abbiamo usato quello nuovo, ma dobbiamo tornare a girare a Portimao con il nuovo forcellone, non ne sono sicuro ora. Ho usato il vecchio forcellone quando ho fatto l’1’38.6, ma abbiamo provato il nuovo forcellone nel pomeriggio. Non so se sia migliorata o meno perché, in condizioni di caldo, la moto cambia completamente. Dobbiamo vedere al test di Portimao.”