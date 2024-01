MotoGP | Aprilia, presentato il team Trackhouse Racing con Oliveira e Fernandez

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Sono state presentate questa mattina in California le Aprilia del team Trackhouse Racing che quest’anno vedrà schierata in griglia di partenza la line-up composta dai confermati Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

L’America’s MotoGP Team svela così il suo primo progetto di moto per il suo ingresso nella classe regina del Motomondiale. Il proprietario di Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, aveva appunto annunciato a dicembre che avrebbe schierato un team in MotoGP, una mossa che espanderà la sua portata in tutto il mondo, sulla base del successo nella serie NASCAR.

Evocando un forte tema americano nella sua livrea, il team mira a rappresentare il prossimo capitolo del lungo e proficuo rapporto degli Stati Uniti con la classe regina, ricordando leggende come Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Randy Mamola, John Kocinski, Kenny Roberts Jr. ed il compianto Nicky Hayden.

Dichiarazioni Justin Marks, Team Owner Trackhouse Racing

“Questo lancio è un momento incredibile. È la combinazione di un’incredibile quantità di lavoro che tutti in Trackhouse, MotoGP e Aprilia hanno messo insieme. In un brevissimo periodo di tempo

abbiamo fatto accadere po’ di magia. Fondamentalmente nel giro di due o tre mesi abbiamo creato un Team MotoGP, pronto a competere e a poter fare qualcosa di grande in pista. Abbiamo un

gruppo di persone che sono tutte molto talentuose e appassionate per la stagione che ci aspetta. È qualcosa di speciale, perché siamo una squadra americana, siamo un marchio globale, ma un’azienda americana ed essere in grado di celebrare la formazione di questa squadra e far debuttare queste incredibili moto in un’iconica città americana come Hollywood è davvero qualcosa di speciale. Aspetto con ansia la stagione”