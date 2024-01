SBK | Test Jerez, Rea: “Le mie sensazioni con la R1 sono davvero buone”

SBK Test Jerez Yamaha – Il pluricampione SBK Jonathan Rea ha chiuso al secondo posto la due giorni di test della Superbike sul circuito di Jerez.

Il sei volte iridato ha espresso parole positive sulla Yamaha R1, con il feeling che cresce giorno dopo giorno. Prossimo impegno la prossima settimana a Portimao.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Jerez Yamaha

“Le mie sensazioni con la R1 sono davvero buone, mi sono sentito a mio agio dalla prima volta che sono salito in sella a questa moto lo scorso novembre” – ha detto il #65 al sito ufficiale della SBK – “Ho percepito quali sono i punti di forza di questa moto e quali sono invece le aree su cui dobbiamo lavorare. In questo test abbiamo provato tante cose. Penso che ieri abbiamo fatto fatica a fare dei passi avanti dato che abbiamo provato tante cose su degli aspetti chiave ma ieri sera i ragazzi sono riusciti ad analizzare tutti i dati e hanno capito come progredire. Stamattina le sensazioni sono state ottime da subito. Abbiamo fatto tanti giri positivi, abbiamo imparato tanto e siamo contenti dei passi avanti fatti in vista del test in Portogallo.”