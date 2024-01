SBK | Test Jerez: Iannone, “Buon passo gara, sono abbastanza contento”

SBK Test Jerez Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso il test di Jerez con un ottimo quinto tempo, prendendo sempre più confidenza con la Ducati Panigale V4R.

“The Maniac” si è comportato molto bene sul passo gara, mentre ha faticato di più con la gomma morbida. Con la squadra ha cambiato il setting della moto per adattarlo alla gomma SCQ ma la prestazione è stata al di sotto delle aspettative.

In attesa di riprovarla a Portiamo, dove si terrà il prossimo test collettivo delle derivate di serie, ecco cosa ha detto il #29.

Dichiarazioni Andrea Iannone Test Jerez Ducati Go Eleven

“Non è andata così male. Dobbiamo concentrarci nel migliorare giorno per giorno. Oggi abbiamo cambiato qualcosa sulla moto e siamo andati in una direzione molto diversa rispetto a ieri. Alla fine sono abbastanza contento. Devo percorrere altri giri, fare esperienza con la moto, il team e le gomme ma penso che il primo test dell’anno sia terminato bene. Non siamo poi così distanti. Penso di aver fatto il mio giro migliore con la gomma SCX. Abbiamo fatto un po’ di fatica con la SCQ. Oggi ho provato una gomma da qualifica ma non eravamo pronti, la moto è cambiata tanto. La riproveremo a Portimao, per cambiare un po’ il setup per far sì che il team capsica cosa voglio da questa gomma. Ho usato bene la gomma da gara ma non la SCQ. Penso che il mio passo gara sia stato piuttosto buono. Non so quale sia stato quello degli altri. Oggi abbiamo provato più o meno metà della distanza di gara e, eccetto i primi giri, siamo sempre stati sull’1’39”. Penso sia buono ma penso sia un po’ presto per capire tutto e per dire che siamo messi bene. Dopo essere uscito dai box, in curva 2 ho perso l’anteriore a due all’ora!”.