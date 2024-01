SBK | Test Jerez, Bautista: “Abbiamo lavorato molto sul setup”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista è sceso in pista ancora dolorante a Jerez, ma nel corso della giornata le sue condizioni sono migliorate.

Il Campione in carica della Superbike ha lavorato intensamente sul setup della sua Ducati Panigale V4R per adattarla al nuovo regolamento, che impone un peso minimo moto-pilota. Per Bautista si tratta di ben 7 kg, che vanno a “rompere” l’equilibrio creato tra lo spagnolo e la “Rossa” a due ruote.

Alla fine il #1 si è detto abbastanza soddisfatto nonostante un 17esimo tempo, conseguenza di non aver provato la gomma morbida.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Jerez Gennaio 2024

“Sono soddisfatto perché dopo un Day-1 caratterizzato da un po’ di dolore che non mi ha consentito di trovare il miglior feeling, oggi le cose sono andate meglio e questo è senza dubbio un buon segnale. Anzi posso dire che le mie condizioni sono addirittura migliorate. Abbiamo lavorato molto sul set up, soprattutto alla luce del nuovo regolamento ed abbiamo ottenuto indicazioni importanti. Ovviamente non abbiamo mai provato un time attack ma non era la priorità di questi test. Non vedo l’ora di essere a Portimao per continuare su questa strada e per avere un ulteriore feedback sulle mie condizioni.”

3.7/5 - (3 votes)