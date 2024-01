SBK | Test Jerez: Bulega da record, Iannone è quinto

SBK Test Jerez 2024 – Nicolò Bulega è stato il più veloce nella seconda e conclusiva giornata di test sul circuito di Jerez.

Il Campione del Mondo Supersport 2023, rookie in Superbike, nelle prime ore della giornata ha firmato un 1’37.809 che nessuno è riuscito poi a battere.

Alle spalle del pilota Aruba.it Racing – Ducati si è piazzato Jonathan Rea con la Yamaha, staccato di 536 millesimi, a suo volta seguito dalla BMW del Team Bonovo Action di Scott Redding.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha chiuso quarto con 77 giri all’attivo, davanti ad un ottimo Andrea Iannone, quinto con la Ducati Panigale V4R del Team GoEleven.

In Top Ten anche Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), l’ex Moto2 Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) e Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha). Axel Bassani con la Kawasaki ha chiuso 14esimo, staccato di mezzo secondo dal team-mate Alex Lowes.

Giornata difficile per la Honda, Xavi Vierge ha chiuso 16esimo, mentre Iker Lekuona è 19esimo. Il Campione del Mondo Alvaro Bautista per la prima volta ha potuto provare la moto in configurazione 2024 e quindi con i chili di zavorra aggiuntivi previsti dal regolamento.

Il pilota spagnolo ha svolto con il suo team un approfondito lavoro di set up completando in due giorni 149 giri, di cui addirittura 81 nella giornata odierna. Il tempo di 1’39.583 (P17) non è indicativo visto che Bautista è stato tra i pochissimi a non scendere in pista con la gomma da qualifica.

Tempi Day 2 Test Jerez SBK Gennaio 2024

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’37.809, 69 giri

2. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) 1’38.345, 78 giri

3. Scott Redding (Bonovo Action BMW) 1’38.572, 77 giri

4. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’38.638, 78 giri

5. Andrea Iannone (Team GoEleven) 1’38.744, 61 giri

6. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1’38.832, 74 giri

7. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’38.852, 91 giri

8. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’38.871, 76 giri

9. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 1’38.907, 73 giri

10. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) 1’38.943, 73 giri

