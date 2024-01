MotoGP | Jorge Lorenzo: “Yamaha preferiva Rossi a me, ho scelto Ducati”

Sono trascorsi più di otto anni da quel famoso 2015 che ha visto il trionfo mondiale di Jorge Lorenzo ma che sarà ricordato per sempre per l’accesa rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Ospite del podcast spagnolo, “Tengo un plan”, Lorenzo ha ripercorso tutta la sua carriera, soffermandosi proprio su quel Mondiale perché è stato decisivo per la sua scelta di lasciare la casa di Iwata con destinazione Borgo Panigale.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su divorzio Yamaha

“Il 2016 è stata la mia ultima stagione con Yamaha dopo otto stagioni insieme. Rossi è stato quasi sempre il mio compagno di team e con loro ho vinto tre Mondiali. Tuttavia, dopo tanti anni nella stessa squadra non avevo più motivazione, volevo nuovi stimoli. Mi alzavo con la stessa routine e non avevo più voglia, tuttavia sapevo che Gigi Dall’Igna (con il quale ha lavorato in Derby in 125cc, ndr), che è un tipo testardo che ottiene quello che si pone, voleva far diventare la Ducati la moto migliore al mondo. Quindi ho deciso di lasciare Yamaha sia per questo motivo sia per il fatto che il team non si è comportato bene con me nel 2015. Avevano una preferenza per Valentino a Valencia e lo hanno visto tutti in quella gara. Quindi abbiamo fatto il contratto milionario, prendevo il 15% in più di Yamaha ma non sono andato per i soldi anche se qualcuno non la pensa così. Il 15% non mi cambiava la vita”