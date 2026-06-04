MotoGP | GP Ungheria: le scelte Michelin per Balaton Park

GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026 – La MotoGP torna in Ungheria per il secondo anno consecutivo dopo un’assenza di oltre 30 anni. Il Gran Premio d’Ungheria sarà l’ottava gara del Campionato Mondiale MotoGP 2026, mentre nel 2025 è stata la quattordicesima gara del calendario.

Questo tracciato di 4,115 km, situato a 85 km a sud-ovest di Budapest, combina lunghe zone di accelerazione, frenate brusche e sezioni più tecniche. Progettata per soddisfare i moderni standard di sicurezza, è stata modificata da Loris Capirossi per soddisfare i requisiti della MotoGP e del WorldSBK, tra cui la riprogettazione delle curve 6-7, la creazione di una nuova chicane e una sezione finale rielaborata per migliorare la sicurezza.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il circuito di Balaton Park è un circuito relativamente corto, con un rettilineo principale limitato a 665 metri. È un circuito piuttosto lento ma altamente tecnico, che offre un buon livello di aderenza grazie alla sua superficie asfaltata molto recentemente. L’intero tracciato è stato rifatto nel 2025, garantendo ottime condizioni di guida ai nostri partner. L’asfalto è relativamente delicata per gli pneumatici, il che in questo contesto comporta generalmente livelli di usura moderati. Dopo la gara del 2025, durante la quale abbiamo offerto tre opzioni di mescola anteriore, abbiamo deciso di mantenere solo le mescolate morbide e medie per la gomma anteriore, identiche a quelle usate l’anno precedente. Anche la selezione degli pneumatici posteriori rimarrà invariata, con una costruzione asimmetrica caratterizzata da una spalla sinistra rinforzata a causa del maggior numero di curve in quella direzione. Nel 2025 le mescole Hard non sono stati utilizzati dai nostri partner, il che ha rafforzato questa scelta, soprattutto perché le condizioni meteorologiche potrebbero essere leggermente più fresche dato che questo round si svolge all’inizio della stagione.” In caso di pioggia, la gamma Power Rain, con le stesse specifiche, sarà disponibile per i partner Michelin.

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