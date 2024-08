SBK | Gp Portimao: tutti gli orari TV della tappa in Portogallo

SBK Gp Portimao – Le derivate di serie tornano in pista, prossima tappa Portimao, per il Gran Premio del Portogallo.

Toprak Razgatlioglu arriva a Portimao con ben dieci vittorie consecutive e potrebbe eguagliare la striscia di 11 successi di fila che appartiene ad Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) e Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha).

Il pilota turco della BMW al momento sembra imbattibile e viene da tre triplette consecutive, in casa Ducati Nicolò Bulega (secondo in Campionato, ndr) ed Alvaro Bautista proveranno a contrastare il dominio dell’iridato 2021 della Superbike, che molti vorrebbero vedere all’opera in MotoGP.

Si parte venerdì alle 14:15 con le FP1 del WorldSBK. Alle 19:00 la FP2. Sabato la giornata si aprirà con le FP3 del WorldSBK. Alle 15:45 inizierà la Tissot Superpole. Alle 19:00 da Gara 1 del WorldSBK. Domenica alle 15:45 la Tissot Superpole Race del WorldSBK mentre a chiudere il weekend sarà Gara 2 in programma alle 19:00.

Orari Gp Portimao SBK (ora italiana, ndr)

Venerdì 09 agosto 2024

FP1 SBK: 14:15-15:00

FP2 SBK: 19:00-19:45

Sabato 10 agosto 2024

FP3 SBK: 13:10-13:30

Superpole SBK: 15:45-16:00

Gara 1 SBK: 19:00

Domenica 11 agosto 2024

Superpole Race SBK: 15:45

Gara 2 SBK: 19:00

Orari TV8

Il GP del Portogallo a Portimao sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà in diretta Gara 1 e Gara 2 SBK.

