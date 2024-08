SBK | Gp Portogallo, Pirelli: nuova posteriore sui saliscendi di Portimao

Superbike Portimao – La Superbike arriva sui saliscendi di Portimao e la Pirelli porta una nuova gomma posteriore visto che le temperature potrebbero essere molto calde.

Il fornitore unico di pneumatici (main sponsor dell’evento, ndr) ha scelto infatti di introdurre un’inedita soluzione di sviluppo posteriore in mescola soft SC0, con specifica D0661, che rappresenta un’evoluzione in termini di robustezza della SC0 di gamma e che è stata progettata con l’obiettivo di mantenere le prestazioni costanti grazie ad una migliore resistenza all’usura.

Il circuito del sud del Portogallo è noto per i suoi ripidi saliscendi, per i quali viene spesso chiamato informalmente “l’ottovolante”. In aggiunta al suo particolare layout, le alte temperature tipiche del periodo estivo lo rendono un proving ground particolarmente esigente e quindi ideale per testare nuove soluzioni perché si tratta di un contesto in cui è cruciale la capacità di gestire i pneumatici. Per questo stesso motivo, come già accaduto in precedenti edizioni, al posto dell’usuale SCQ, per le qualifiche e la Superpole Race i piloti avranno a disposizione la SCX di gamma.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Portimao Superbike 2024

“Quello di Portimão non è un circuito che stressa i pneumatici a livello di Most e Phillip Island, ma presenta comunque un layout unico nel suo genere con un’intensa alternanza di curve in salita e discesa, frenate importanti e delle peculiarità da tenere in debita considerazione. Abbiamo molti dati a disposizione che ci derivano sia dalle gare degli anni precedenti sia dai test che abbiamo fatto a gennaio, ma trovandoci a correre in pieno agosto le alte temperature che potrebbe raggiungere l’asfalto rappresentano un’insidia da non sottovalutare. Il caldo può infatti inficiare il grip della pista, generando sliding e quindi una maggiore usura per i pneumatici. Per questo motivo abbiamo ritenuto che questo fosse il circuito ideale per far debuttare la nuova SC0 di sviluppo in specifica D0661 che, pur sfruttando la stessa mescola della SC0 di gamma, presenta un’evoluzione della carcassa. In un certo senso, segue la filosofia già introdotta con la SC1 in specifica D0286 che abbiamo portato a Most e che tutti i piloti hanno apprezzato, sia nelle prove sia in gara. Considerata la natura del circuito, come già accaduto in passato abbiamo anche deciso di sostituire la SCQ, solitamente allocata per qualifiche e Superpole Race, con la SCX di gamma che è più performante in condizioni più critiche e può quindi garantire un utilizzo anche nella Superpole Race.”

