MotoGP | Ducati annuncia Di Giannantonio come pilota Factory 2025

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio correrà nelle prossime due stagioni in sella alla Ducati Factory 2025 del VR46 Racing Team. Ad annunciarlo è stata la casa di Borgo Panigale, che il prossimo anno schiererà tre moto Factory e non quattro come fatto sino ad ora.

Di seguito il comunicato ufficiale della casa di Borgo Panigale, che ha voluto premiare il #49 per il finale della scorsa stagione e per le prestazione offerte in questa stagione con la Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team, squadra di Valentino Rossi.

Comunicato ufficiale Ingaggio Ducati Fabio di Giannantonio

“Ducati Corse è lieta di annunciare di aver firmato un accordo biennale (2025-2026) con Fabio Di Giannantonio. Nel 2025 e nel 2026 il pilota romano continuerà a correre con la squadra factory-supported di Ducati, il VR46 Racing Team, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale.

Nato a Roma nel 1998, Fabio ha debuttato in MotoGP con il team Gresini Racing nel 2022, proprio con la moto della casa di Borgo Panigale. Nella sua prima stagione di adattamento alla nuova categoria, Diggia ha ottenuto un’emozionante prima pole position nel Gran Premio d’Italia. Nel 2023, dopo una prima parte di stagione in salita, Fabio è infine riuscito a mettersi in luce centrando il suo primo podio in Australia (terzo) e poi ottenendo il suo primo successo in premier class in Qatar, nel penultimo appuntamento dell’anno.

Al termine di questa stagione promettente, il pilota romano si è infine unito al VR46 Racing Team nel 2024 e con il quale continuerà a correre anche i prossimi due anni.”

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Ducati Factory 2025 VR46 Racing Team

“Poter firmare questo contratto era davvero molto importante per me e ne sono orgoglioso. Farò parte della famiglia Ducati per due anni e potrò continuare con la mia squadra, con il VR46 Racing Team. Penso che per la mia crescita sportiva questo rappresenti un traguardo, ma anche un punto di partenza significativo. Con il supporto di Ducati e avendo a disposizione una moto ufficiale, potremo continuare crescere e fare grandi cose assieme. Voglio ringraziare Ducati per la sua fiducia, Claudio, Gigi, Mauro, ma anche il VR46 Racing Team che ha creduto in me lo scorso anno, in un momento difficile per me. Quindi, un grande grazie anche a Vale, Uccio, Pablo e a tutti i membri del team, oltre che al mio staff, perché senza di loro tutto questo percorso non sarebbe mai stato possibile.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Ingaggio Fabio di Giannantonio Ducati Factory 2025 VR46 Racing Team

“Siamo davvero contenti di poter avere Fabio Di Giannantonio tra i nostri piloti Ducati per i prossimi due anni. Diggia ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto e la sua dedizione ed il suo talento lo hanno portato a crescere costantemente in MotoGP. Siamo fiduciosi che insieme al VR46 Racing Team e disponendo di una Desmosedici GP ufficiale avrà ancora più occasioni di mettere in luce tutto il suo potenziale. Benvenuto ufficialmente nella famiglia Ducati, Fabio!”.

Dichiarazioni Alessio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio di Giannantonio Ducati Factory 2025

“Inizia a prendere forma il biennio 2025/2026 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dopo l’annuncio della partnership con Ducati della scorsa settimana, oggi possiamo confermare che Fabio, grazie all’accordo firmato direttamente con la casa di Borgo Panigale, vestirà il giallo fluo della squadra per le prossime due stagioni. Non posso nascondere la soddisfazione, è arrivato in punta di piedi, sta lavorando tantissimo, è sempre lì con i più forti e si merita di raccogliere tante soddisfazioni. È un momento importantissimo per il futuro della squadra, la relazione con Ducati è sempre più forte e non possiamo che ringraziare Pertamina Lubricants e tutti i nostri partner che ci sostengono e continuano a credere in questo progetto ambizioso.”

