SBK | Gp Portimao Gara 2, Rea: “Weekend per certi versi positivo “

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea non ha vissuto un grande weekend sul circuito dell’Algarve a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo Superbike.

Il sei volte iridato della Yamaha dopo il decimo posto nella Superpole Race, ha comunque migliorato la sua performance in Gara 2, chiusa al sesto posto. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Kawasaki.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“È stato un weekend positivo per certi versi, perché abbiamo migliorato molto il mio feeling con la R1, ma Portimao ha evidenziato dove dobbiamo migliorare. Ieri in Gara 1 avevo un buon ritmo e un buon passo finché non abbiamo avuto il problema tecnico (al cambio, ndr) e oggi nella Superpole Race sono partito bene, ma combattere nel gruppo si è rivelato difficile quando tutti avevano grip. Ciò ha compromesso la nostra posizione di partenza per Gara 2, e sono dovuto partire 11esimo. Sono partito bene, ma sono stato coinvolto in alcune lotte, soprattutto con Vierge, ho faticato molto a superarlo e questo ha dettato un po’ la mia gara perché non era così forte sul giro, ma più forte sul rettilineo, quindi c’è stata una lotta prima che potessi passare. Quando sono passato mi sono concentrato sia su van der Mark che su Petrucci e sono riuscito a raggiungerli, perché uno dei nostri punti di forza con la R1 è il passo con gomme usate, quindi sono stato in grado di sfruttarlo e di fare un forte sorpasso su Mikey all’ultimo giro. Ho emozioni contrastanti perché è la migliore che abbia mai provato con la moto dal punto di vista del telaio e sono riuscito a usare molto meglio i punti di forza della moto. Tutto sommato, è stato un weekend che mi ha ispirato fiducia dal punto di vista delle sensazioni e, con l’elettronica, ho acquisito più sicurezza per guidare la moto come dovrei. Merito ad Andrew e alla squadra perché sono arrivati ​​con un set-up che mi ha dato un feedback più diretto dalla parte posteriore della moto, quindi speriamo di poterla portare a Magny Cours. Grazie a tutti i sostenitori, sono quelle persone che mi danno davvero forza nei momenti difficili!”

