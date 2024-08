SBK | Gp Portimao Gara 2, Locatelli: “Uno dei peggiori weekend in assoluto”

Superbike Portimao Yamaha – Si è chiuso con un undicesimo posto il weekend portoghese di Andrea Locatelli, rider Pata Prometeon Yamaha Superbike.

Il pilota bergamasco, che in Superpole Race aveva ottenuto il 13esimo posto, non è riuscito per tutto il weekend ad avere un buon feeling con la sua Yamaha YZF R1. Ecco casa ha detto il #55 della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“Uno dei peggiori weekend per noi in assoluto! Sembrava che dopo le qualifiche non fossimo in una brutta posizione, ma ieri e oggi durante le gare ho avuto difficoltà a sentire una grande vibrazione dalla parte posteriore della moto ed è stato davvero difficile gestirla e spingere forte. Sappiamo di aver perso molti punti per il campionato, ma guardiamo sempre avanti. Ora purtroppo abbiamo una lunga pausa prima di poter tornare in moto, ma forse è meglio per noi analizzare tutto e trovare una soluzione, poi potremo vedere a Magny-Cours cosa possiamo fare. Il potenziale è alto quando siamo in una buona posizione con l’assetto di base e la moto, quindi credo che arriverà. Tutti nel team stanno lavorando sodo e non smettiamo mai di provare a dare il massimo. Questi risultati non sono quelli che ci aspettiamo, soprattutto perché sappiamo che a Portimao siamo stati forti in passato. Non dobbiamo piangere troppo, ma guardare avanti, lavorare sodo e tornare più forti.”

