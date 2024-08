SBK | Gp Portimao Gara 2, Bautista: “Malgrado la caduta sono soddisfatto”

Superbike Portimao Ducati – Domenica dal sapore dolce amaro quella vissuta da Alvaro Bautista a Portimao, settimo round del Mondiale Superbike 2024.

Dopo il sesto posto nella Superpole Race, che gli ha garantito un posto in seconda fila, il due volte iridato delle derivate di serie ha corso una gara in rimonta, ma a cinque giri quando era in lotta per la vittoria con Toprak Razgatlioglu è scivolato. Risalito in sella ha tagliato in traguardo in 19esima posizione e a fine gara si è detto comunque soddisfatto.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“Malgrado la caduta posso dire di essere soddisfatto per ciò che abbiamo fatto in questo weekend. Non è stata una gara facile, anche alla luce del forte vento. Inoltre la partenza, purtroppo, non è stata molto efficace. Sono comunque riuscito a recuperare posizioni ed arrivare a superare Toprak, cosa che sembra ormai essere quasi impossibile quest’anno. Abbiamo ritrovato un buon feeling e questa è la notizia più importante.”

