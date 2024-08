SBK | Gp Portimao Gara 2, Bulega: “Weekend difficile, chiuso sfiorando la vittoria”

Superbike Portimao Ducati – Ottimo risultato in Gara 2 per Nicolo Bulega, giunto secondo a soli 35 millesimi dal vincitore Toprak Razgatlioglu.

Il rookie della Ducati che nella Superpole Race aveva chiuso quinto, è arrivato a ridosso del pilota turco della BMW negli ultimi giri, non riuscendo però nell’impresa di battere il dominatore della stagione.

Il #11 del Team Aruba.it Racing – Ducati è sempre secondo nella classifica iridata, staccato però di ben 92 punti dalla vetta. Ecco cosa ha detto a fine gara l’iridato 2023 della Supersport.

Dichiarazioni Nicolo Bulega Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“È stato un weekend difficile perché ho saltato le FP1 per un problema tecnico, inoltre ho iniziato il weekend molto male, ero al 60%, sono stato molto male tutto il weekend, quindi grazie a tutti i medici che mi hanno seguito per tutto il fine settimana, alla mia squadra e a me stesso. È stato uno dei weekend più difficili della mia vita, ma alla fine in Gara 2 abbiamo ottenuto un buon podio, quasi la vittoria, quindi è stato molto bello. Sapevo che Toprak era molto veloce ma negli ultimi giri non ero troppo lento, quindi a due/tre giri dalla fine ho visto la possibilità di vincere, quindi ho cercato di non perdere troppi metri da lui e sapevo che era molto difficile sorpassare perché frena molto forte e la BMW è veloce. Ho provato nell’unico punto dove ero più veloce, l’ultima curva ma era troppo tardi ma sono comunque contento.

