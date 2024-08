SBK | Gp Portimao Gara 2, Bassani: “Domenica difficile”

Superbike Portimao Kawasaki – Axel Bassani ha ottenuto un 12esimo e 15esimo posto nella domenica portoghese del WorldSBK 2024.

Il pilota di Feltre, da quest’anno rider ufficiale Kawasaki Racing Team WorldSBK, non è riuscito a centrare la Top Ten, ma nel weekend lusitano ha visto migliorare il suo feeling con la ZX-10RR. Dodicesimo nella Superpole Race, non è andato oltre il quindicesimo posti in Gara 2 anche a causa di un problema fisico. Ecco cosa ha detto l’ex pilota Ducati.

Dichiarazioni Axel Bassani Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“È stata una domenica difficile. Durante la Superpole Race abbiamo cercato di recuperare qualche posizione ma non è stato facile perché tutti stanno lottando duramente. Non ho avuto la possibilità di andare avanti. In Gara 2 mi sentivo bene, soprattutto nella prima metà di gara, e ho recuperato qualche posizione. Anche il ritmo era simile a quelli in testa alla gara. Dopo, ho iniziato ad avere qualche problema con il mio corpo, sentendo molto dolore alla schiena. Negli ultimi sei giri ho dovuto provare a finire la gara ma non mi sentivo molto bene. Ora devo capire perché, ma il feeling con la moto è stato davvero buono in Gara 2.”

5/5 - (1 vote)