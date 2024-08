SBK | Gp Portimao Gara 2, Alex Lowes: “Mi sono divertito”

Superbike Portimao Kawasaki – Doppio podio per Alex Lowes nella domenica portoghese del WorldSBK 2024.

Sul tracciato di Portimao il pilota britannico della Kawasaki ha ottenuto due terzi posti, il primo nella Superpole Race, chiusa alle spalle di Toprak Razgatlioglu e Danilo Petrucci e il secondo in Gara 2, dove ha tagliato il traguardo alle spalle di Razgatlioglu e Nicolò Bulega.

Dichiarazioni Alex Lowes Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“Ottenere due podi è un buon modo per concludere il weekend a Portimao. La gara finale è stata davvero difficile. Il vento era forte e ha cambiato direzione, il che ha reso la guida piuttosto difficile. Tutti i miei riferimenti di frenata erano completamente fuori, perché in un giro c’era un vento forte e nel giro successivo non così tanto. È stato davvero difficile giudicare. Nella mia testa pensavo: “È lo stesso per tutti, quindi rilassati e cerca di rimanere concentrato”. Sul rettilineo principale Toprak ha colpito la parte posteriore della mia moto, penso che sia stato risucchiato verso di me nella scia, e ha perso una delle sue alette. Ho provato a seguirlo per un paio di giri. Una volta arrivato al terzo posto, ho solo cercato di gestire la gara. È stato fisico e difficile, ma la moto stava funzionando davvero bene, specialmente nella sezione T6/T7/T8 quando la moto è facile da guidare. Mi sono divertito oggi e penso che abbiamo avuto un altro buon weekend. È bello vedere la nostra costanza su così tante piste e non vedo l’ora di Magny Cours.”

