SBK | Gp Portimao Gara 1, Rea: “Grande feeling, peccato il problema al cambio”

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea ha vissuto un difficile Gran Premio del Portogallo a Portimao, un problema al cambio lo ha infatti costretto a cambiare vecchia maniera sulla sua Yamaha R1, senza l’ausilio dell’elettronica.

Nonostante questo problema, che gli ha fatto innalzare di molto i tempi sul giro, il sei volte iridato ha voluto tagliare il traguardo raccogliendo un punto, visto il grande feeling con la R1, mai avuto così in precedenza. Ecco cosa ha detto il pilota della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portimao Superbike 2024

“Oggi abbiamo sicuramente fatto un passo avanti, ma purtroppo all’inizio della gara abbiamo avuto un problema con il cambio, quindi non ho potuto scalare o cambiare con l’elettronica e sono dovuto tornare al cambio ‘manuale’. Il tempo sul giro ovviamente è calato molto, ma non volevo rinunciare alla gara: prima di questo problema, la mia R1 era il pacchetto più forte che ho guidato in tutta la stagione. Anche senza una partenza strepitosa, ho fatto una buona curva 1, sono riuscito a superare alcuni piloti e mi sono sentito come se potessi potenzialmente raggiungere il gruppo davanti. Da oggi ci sono più aspetti positivi che negativi, ma è frustrante che abbiamo avuto un problema tecnico che ci prende a ‘calci’ quando stiamo facendo del nostro meglio per mantenere alta la fiducia! Mi sento decisamente come se avessimo svoltato l’angolo, posso guidare al limite e prendermi delle libertà con la R1 per sfruttare i suoi punti di forza e domani nella Superpole Race potrò ancora partire dalla mia ottava posizione ottenuta in qualifica: mi dà una buona possibilità di ottenere un buon risultato e cercare di finire il weekend alla grande in Gara 2.”

