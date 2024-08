SBK | Gp Portimao Gara 1, Bassani: “Buon risultato”

Superbike Portimao Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo Superbike disputata a Portimao in ottava posizione.

Il pilota di Feltre alla sua prima stagione come pilota ufficiale Kawasaki, ha avuto un buon feeling con la sua ZX-10RR per più di metà gara, feeling andato perso nella fase finale della gara. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Portimao Superbike 2024

“L’inizio è stato positivo per la prima gara del weekend e ho preso qualche rischio per cercare di recuperare qualche posizione. La prima metà della gara è stata buona e il ritmo era davvero veloce, ma dopo gli ultimi cinque o sei giri ho iniziato a fare fatica a mantenere quel ritmo. Dobbiamo cercare di capire il perchè. Gara Uno non è andata male, un buon risultato, e non eravamo così lontani dalle prime posizioni. Penso che possiamo continuare a migliorare e cercare di fare un lavoro ancora migliore domani.”

5/5 - (1 vote)