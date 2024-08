SBK | Gp Portimao Gara 1, Locatelli: “Il feeling non era dei migliori”

Superbike Portimao Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso il Gran Premio del Portogallo Superbike corso a Portimao in 11esima posizione.

Il pilota bergamasco della Yamaha che scattava dalla terza fila, non ha trovato in gara il feeling che gli aveva permesso di ottenere una buona posizione in griglia. Il #55 ci riproverà domani, ecco cosa ha detto dopo la gara.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gara 1 Gp Portimao Superbike 2024

“Onestamente è stata una gara strana, è stato difficile lottare per stare con il gruppo di testa, ho faticato molto e il feeling non era dei migliori. Siamo concentrati a guardare avanti, il feeling era buono nelle FP3 e in Superpole ma in gara la prestazione non è arrivata. E’ difficile dire di più, ma lavoreremo per fare un altro passo avanti per essere pronti per domani e lottare ancora. La settima posizione in Superpole non è stata male per noi, quindi abbiamo una buona posizione per partire forte nella Superpole Race!”

