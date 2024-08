SBK | Gp Portimao Gara 1, Petrucci: “Emozionante essere in testa”

SBK Portimao Ducati Barni – Danilo Petrucci ha corso una grandissima gara a Portimao, settimo round del Mondiale Superbike 2024.

Il pilota ternano della Ducati è stato a lungo in testa e solo sul finale ha dovuto arrendersi per un calo del pneumatico posteriore, che gli faceva perdere in accelerazione con conseguente difficoltà anche all’anteriore.

Il #9 del Barni Racing Team è stato per la prima volta in testa ad una gara della Superbike, ecco cosa ha detto “Petrux”.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gara Portimao Superbike 2024

“E’ stato emozionante essere in testa ad una gara della Superbike, non mi era mai accaduto e da tempo non comandavo una gara. Sono andato in testa sapendo di non poter staccare Toprak (Razgatlioglu), volevo ‘respirare’ meglio mettendo un gap sui piloti che ci seguivano. Da metà gara ho iniziato a soffrire con il posteriore e di conseguenza anche l’anteriore, non riuscivo a chiudere bene le curve e ad otto giri dalla fine mi ha passato. Ho provato a stare lì con lui, ma usciva meglio dalle curve, aveva più accelerazione, ma sono molto contento, anche se alla fine non ne avevo più per rispondere e mi ha attaccato anche Alvaro (Bautista). E’ stata una bellissima gara, faceva molto caldo e lo soffro molto. lI braccio ha tenuto bene anche se adesso sono stanco e domani sarà molto dura. Ringrazio i ragazzi a casa con cui lavoro sempre e tutti i ragazzi del Team che hanno fatto un lavoro stupendo.”

