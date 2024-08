SBK | Gp Portimao Gara 1: Razgatlioglu batte le Ducati di Bautista e Petrucci

SBK Gp Portimao Gara 1 – Toprak Razgatlioglu ha conquistato Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, settimo round del Mondiale Superbike ospitato dall’autodromo Internacional do Algarve, a Portimao.

Il #54 della BMW, scattato dalla pole, ha subito perso due posizioni, mettendosi alle spalle di Alex Lowes e Danilo Petrucci, ha poi “giocato” con gli avversari e a otto giri dalla fine ha sferrato l’attacco decisivo. Per il turco 13 vittorie in questa stagione, undici delle quali di fila.

Sul podio (100esimo in SBK, ndr) dopo una grande rimonta da tredicesimo a secondo, Alvaro Bautista su Ducati del Team Aruba Racing.it e un grandissimo Danilo Petrucci, che in sella alla Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team, ha guidato a lungo la gara, prima di arrendersi (molto probabilmente anche a cause della mancanza di forza al braccio, ndr).

Il rider ternano ci ha provato fino alla fine e ha tagliato il traguardo a 1.450s, persi nei giri finali. Alle sue spalle la BMW M 1000 RR di Garrett Gerloff, la Kawasaki ZX-10RR di Alex Lowes e la BMW M 1000 RR di Michael van der Mark, con la casa tedesca che piazza tre moto nelle prime sei posizioni.

In Top Ten anche Nicolò Bulega (Ducati Aruba Racing.it), Axel Bassani (Kawasaki ZX-10RR), Dominique Aegerter (Yamaha YZF R1) e Remy Gardner (Yamaha YZF R1).

Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) ha chiuso 11esimo mentre Michael Ruben Rinaldi ha tagliato il traguardo in 16esima posizione. Caduta (senza conseguenze) per Andrea Iannone (Ducati Go Eleven).

Ordine di arrivo Gara 1 Portimao Superbike 2024

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 02 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.780 03 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1.450 04 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 4.313 05 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.690 06 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 4.963 07 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 5.496 08 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 11.782 09 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 13.108 10 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 13.740 11 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 14.137 12 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 15.424 13 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 16.007 14 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 17.886 15 REA Jonathan Yamaha YZF R1 18.459 16 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R 18.491 17 RAY Bradley Yamaha YZF R1 19.191 18 SYAHRIN Hafizh Ducati Panigale V4R 40.761 19 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 49.967 20 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 59.791 RT REDDING Scott BMW M 1000 RR RT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R EX OETTL Philipp Yamaha YZF R1

