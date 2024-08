SBK | Gp Portimao Gara 1, Bautista: “Sta tornando il feeling dello scorso anno”

Superbike Portimao Ducati – Secondo posto in rimonta per Alvaro Bautista nel Gran Premio del Portogallo, settimo round del Mondiale Superbike.

Sul tracciato di Portimao il due volte iridato delle derivate di serie scattato dalla seconda fila, inizialmente è partito bene, ma è scivolato indietro alla curva 1 scendendo sino al 13esimo posto.

Successivamente ha iniziato una grande rimonta, che lo ha portato a tagliare il traguardo a soli 0.780s da vincitore Toprak Razgatlioglu.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gara 1 Gp Portimao Superbike 2024

“Ho centrato il mio 100esimo podio dando in ogni singolo giro il mio 100%! Ho avuto un inizio davvero, davvero brutto. Penso che sia stato uno delle peggiori partenze della mia vita. Ho perso molte posizioni e ho dovuto recuperare. All’inizio non ho mai pensato di arrivare al Top, perché c’erano molti piloti davanti a me, ma mi sentivo bene sulla moto. Il feeling è stata molto simile a quella dell’anno scorso. Oggi le condizioni della pista erano difficili, faceva più caldo. Potevo spingere forte ed ho cercato di non mollare e di fare del mio meglio. Ho visto i leader un po’ più vicini ad ogni giro, quindi, in un momento, ho pensato che forse il podio non era poi troppo lontano. Quando sono arrivato ai leader, pensavo che la vittoria fosse vicina, ma l’energia era inferiore al 20%! Sono riuscito a passare Petrucci ma raggiungere Toprak è stato difficile perché, nella lotta con Petrucci, sono andato un po’ largo in una curva e ho perso molto nel secondo settore. Sono contento della mia prestazione, scontento della partenza, ma la cosa buona è che il feeling con la moto sta tornando come l’anno scorso.”

Parlando del 100esimo podio ha aggiunto: “Penso che tutti i podi siano molto speciali. Forse il primo, la prima vittoria in Australia nel 2019 è stata molto speciale, perché è stata la mia prima gara nel WorldSBK, arrivata dopo molti anni in MotoGP. Tutto era nuovo per me ed ho fatto una tripletta, quindi è stato speciale. Ogni podio, ogni vittoria, è speciale per qualsiasi motivo, ma penso che la prima sia sempre la più speciale.”

