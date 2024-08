SBK | Gp Portimao Gara 1, Bulega: “Ho dato tutto me stesso”

Superbike Portimao Ducati – Nicolo Bulega ha portato a casa un settimo posto in Gara 1 della Superbike a Portimao.

Il rookie della Ducati, iridato 2023 della Supersport, ha patito il virus influenzale contratto nei scorsi giorni e dopo una prima parte di gara da protagonista, si è dovuto “accontentare”. Ecco cosa ha detto il #11 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Nicolo Bulega Gara 1 Gp Portimao Superbike 2024

“Ho dato tutto me stesso. Purtroppo le mie condizioni non erano delle migliori sentendomi piuttosto debilitato, ma ho voluto comunque concludere la gara anche se in alcuni momenti è stata davvero dura. Spero domani di poter stare un po’ meglio per provare a fare qualcosa in più.”

5/5 - (1 vote)