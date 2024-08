SBK | Gp Portimao Gara 1, Razgatlioglu: “Punto alla 12esima vittoria consecutiva”

Superbike Portimao BMW – Toprak Razgatlioglu non si ferma più e a Portimao all’autodromo Internacional do Algarve è arrivata l’undicesima vittoria consecutiva nel Mondiale Superbike.

Il pilota del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team ha conquistato la 13esima vittoria della stagione (52esima in carriera, ndr) lottando con Danilo Petrucci (Ducati Barni Racing Team) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Nel primo pomeriggio portoghese era arrivata la 17esima pole con il crono di 1’39.783.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gara 1 Gp Portimao Superbike 2024

“La gara non è stata facile a causa delle condizioni calde e tutti erano molto forti e volevano passare. Alla fine abbiamo ottenuto una vittoria molto importante, perché sono 11 di fila e questo è un nuovo record per me, ma sono concentrato solo sulla 12esima. Spero domani di poter ottenere la vittoria nella Superpole Race e di battere il record. Vedremo, in generale, oggi sono molto contento e dopo la gara i festeggiamenti sono stati un po’ diversi (si è messo sulle spalle delle ali a voler simulare un aereo, ndr), ma domani avremo una grande festa se vincerò la 12esima gara consecutiva. All’inizio della gara non stavo spingendo, ma dopo la distanza di metà gara, ho iniziato a spingere, ma anche Danilo (Petrucci) stava spingendo forte e abbiamo avuto un po’ di lotta e dopo averlo superato, stavo solo cercando di continuare a guidare, ma lui stava spingendo forte. Abbiamo avuto una bella battaglia, ha finito in terza posizione e penso che oggi sia stata una gara molto divertente.”

5/5 - (1 vote)