SBK | Gp Donington Gara 2, Bautista: “Manca feeling, dobbiamo lavorare ancora”

Superbike Donington Ducati – Domenica complicata quella di Alvaro Bautista a Donington, teatro della quinta tappa della Superbike 2024.

Il due volte iridato è infatti caduto mentre si schierava in griglia per Gara 2, con i meccanici dell’Aruba.it Racing – Ducati bravissimi a rimettere a posto la moto.

Early drama for @19Bautista 😮

He crashed on the way to the grid💥#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/R2i69RDUN9

— WorldSBK (@WorldSBK) July 14, 2024