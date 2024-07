MotoGP | Salta il GP del Kazakistan, Misano raddoppia

GP India GP Kazakistan 2024 – Novità nel calendario della MotoGP 2024, salta Gran Premio del Kazakistan, inizialmente posticipato a data da destinarsi.

Al suo posto ci sarà una seconda gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli, esattamente il 22 settembre. Dal 6 all’8 settembre il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini e due settimane dopo al Marco Simoncelli tornerà il grande spettacolo della MotoGP.

Sarà previsto uno sconto del 30% per chi avrà acquistato il biglietto del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre 2024) entro il 21 luglio.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO Dorna Sports doppia gara Misano MotoGP 2024

“Siamo molto felici di annunciare che abbiamo raggiunto l’accordo per organizzare il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Misano. La pista è una delle classiche del calendario e offre uno spettacolo fantastico in una delle capitali di questo sport, dove la passione per la MotoGP è leggendaria. Correre poi a Misano a fine settembre è una scelta logica. Puntiamo a creare il calendario più efficiente possibile e questo evento segue perfettamente questa filosofia, permettendoci di ridurre al minimo i chilometri extra che altrimenti avremmo dovuto prevedere prima dei nostri eventi in Asia. Ringraziamo Misano e l’Emilia-Romagna per averci accolto per questo evento. Non vediamo l’ora di arrivare da voi per goderci questo doppio appuntamento con i Gran Premi di San Marino e della Riviera di Rimini e dell’Emilia-Romagna.”

Dichiarazioni Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna doppia gara Misano MotoGP 2024

“E’ un motivo di grande orgoglio aver chiuso l’accordo che porta la MotoGp a raddoppiare in Emilia-Romagna, con un secondo Gran Premio al ‘Simoncelli’ di Misano Adriatico. Intesa raggiunta soprattutto grazie al ruolo e all’impegno che, come Regione, abbiamo messo in campo. Grazie quindi agli organizzatori di Dorna Sport. Siamo i soli a livello internazionale a ospitare due appuntamenti del Motomondiale, un’altra conferma dello straordinario prestigio di cui gode la nostra Motor Valley, ed è stato incredibile aver registrato ancora una volta al tavolo con tutti gli interlocutori l’apprezzamento di cui questa terra gode e che in questi anni ci ha permesso di poter avere appuntamenti sportivi di grande prestigio, diventati traino formidabile per l’attrattività turistica e la valorizzazione delle nostre bellezze ed eccellenze. Lo dimostrano i dati su arrivi e presenze di visitatori dall’Italia e dall’estero e il fatto che l’obiettivo che ci eravamo dati di portare il comparto turismo al 16% del Pil regionale è ormai superato.”

PREVENDITE E PROMOZIONI SPECIALI PER ASSISTERE AD ENTRAMBI GLI EVENTI

Lunedì 22 luglio sulla piattaforma www.ticketone.it si avvieranno le prevendite dei biglietti del Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 20-22 settembre 2024.

A questo link i dettagli: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp2promo30/

Saranno anche proposte altre modalità di acquisto combinato dei due eventi con interessanti promozioni a breve disponibili sul sito www.misanocircuit.com

