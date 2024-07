SBK | Gp Donington Gara 1, Petrucci: “Avevamo un passo da podio”

SBK Donington Ducati Barni – Danilo Petrucci nonostante il giro cancellato in qualifica causa bandiere gialle esposte per la caduta di Sam Lowes (gli sarebbe valso in quarto tempo, ndr), ha corso una bella gara a Donington.

Il pilota ternano del Barni Racing Team ha infatti chiuso come miglior pilota di una squadra indipendente e se non fosse stato costretto a partire dalle retrovie avrebbe potuto lottare per il podio. Ecco cosa ha detto “Petrux.”

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gara 1 Donington Superbike 2024

“C’è grande rammarico perché il nostro passo gara era da podio. Partendo tredicesimi però è stato impossibile rimontare. La regola di cancellare i giri fatti con una bandiera gialla esposta è uguale per tutti, ma in questo caso ha danneggiato molti piloti e avvantaggiato proprio il pilota che è caduto. Forse c’è da rivedere qualcosa. In ogni caso fin quando ho tenuto fisicamente ho seguito Bautista, ma negli ultimi giri non sono riuscito a sorpassare Locatelli e Rea e mi sono dovuto accontentare di un settimo posto. Domani devo cercare di fare un’altra rimonta nella gara corta per cercare di partire più avanti in gara 2.”

4.2/5 - (5 votes)