SBK | Gp Donington Gara 1, Iannone: “Non ho il feeling ideale con la moto”

Superbike Donington Ducati GoEleven – Andrea Iannone dopo una qualifica complicata, ha fatto un buon recupero a Donington, teatro della quinta tappa della Superbike 2024.

Il pilota del Team Go Eleven Ducati, partito dalla 19esima casella, ha chiuso 11esimo, ma non è riuscito a fare meglio a causa dello scarso feeling con la sua Ducati Panigale V4R. Ecco cosa ha detto il pilota di Vasto.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gara 1 Gp Donington Superbike 2024

“È stata una qualifica complicata. Sono partito dalla posizione 19 e nonostante abbia cercato di dare il massimo, è stato difficile risalire. Di sicuro non abbiamo ancora raggiunto l’assetto migliore e il feeling ideale con la moto ma domani cercheremo di fare meglio. È tutto nuovo qui per me, nonostante ci abbia già corso molti anni fa, perché la moto è completamente differente dall’ultima volta. Diversamente dagli altri piloti non ho dati relativi allo scorso anno da comparare a quelli di oggi e ieri. Spero di ottenere un buon risultato durante la Superpole Race di domani cosi da avere una migliore posizione in griglia per la Gara2 ed essere più combattivo.”

