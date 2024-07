SBK | Gp Donington Gara 1, Locatelli: “Poco grip al posteriore”

Superbike Donington Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso gara 1 della Superbike a Donington in sesta posizione.

Il pilota bergamasco della Yamaha è stato il migliore dei piloti italiani, vincendo il duello con il ternano Danilo Petrucci (Ducati Barni Racing Team), con cui ha battagliato nei giri finali.

Il suo team-mate Jonathan Rea (sei volte iridato della Superbike, ndr) ha chiuso pochi decimi davanti al “Loka”, che ha accusato problemi di mancanza di grip al posteriore della sua R1.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gara 1 Gp Donington Superbike 2024

“E’ stata una Gara 1 difficile a dire il vero, la temperatura della pista era diversa rispetto a ieri e anche a questa mattina. Ho faticato parecchio con la gomma posteriore e penso che abbiamo perso molto tempo rispetto al normale in quest’area. Dobbiamo continuare a guardare avanti e capire quale fosse il problema. Ero fiducioso, positivo e felice sulla moto fino alla gara e non so perché questo pomeriggio fosse davvero difficile gestire il grip al posteriore. Vediamo cosa possiamo fare, perché non siamo così lontani dal gruppo di testa. Ero sicuro che oggi avessimo la possibilità di salire sul podio, ma è successo qualcosa quindi dobbiamo capire e migliorare per riprovarci domani.”

5/5 - (1 vote)