SBK | Gp Donington Gara 1, Rea: “Ritmo migliore di quanto mi aspettassi”

Superbike Donington Yamaha – Buona gara per Jonathan Rea nella sua Donington Park, pista che ospita il quinto round del Mondiale Superbike 2024.

Il sei volte iridato della Yamaha che scattava dall’ottava casella, è stato autore di una rimonta che lo ha portato a tagliare il traguardo in quinta posizione.

Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Kawasaki che ricordiamo ha vinto per ben sei volte su questa pista.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gara 1 Gp Donington Superbike 2024

“Uno degli obiettivi di questo fine settimana era quello di arrivare tra i primi cinque: non che raggiungere questo obiettivo in Gara 1 significhi riposare sugli allori, sarà bello continuare a migliorare! Il mio ritmo era leggermente migliore di quanto mi aspettassi. Ad essere onesti, non abbiamo cambiato drasticamente la mia R1 dalle prove libere, abbiamo lavorato su piccoli punti questo fine settimana, soprattutto con l’elettronica, per metterla a punto. Sono stato il miglior pilota Yamaha, non qualcosa a cui pensiamo troppo perché Loka era proprio lì con me! È positivo, ma vogliamo lottare un po’ più in alto e domani avremo altre due possibilità. Si procede passo dopo passo e le qualifiche fanno una grande differenza se riesci a scappare con il gruppo di testa fin dall’inizio, ma 23 giri di dati valgono oro perché ora possiamo davvero sederci con gli ingegneri e guardare il tutto. Domani ci riproveremo.”

5/5 - (1 vote)