SBK | Gp Donington Gara 1, Bulega: “Podio perso per problemi all’anteriore”

Superbike Donington Ducati – Nicolò Bulega ha sfiorato il podio in Gara 1 della Superbike a Donington, quinto appuntamento del WorldSBK 2024.

Il rookie della Ducati è stato battuto a pochi giri dalla fine dal team-mate Alvaro Bautista chiudendo quarto, ma rimane la positiva gara dell’iridato 2023 della Supersport.

Ecco cosa ha detto il #11 della Ducati, che ricordiamo è secondo nella classifica iridata a pari punti con il compagno di squadra, staccato 33 punti da Toprak Razgatlioglu.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gara Gp Donington Superbike 2024

“Onestamente questo weekend non è facile per me, sto faticando a trovare il feeling abituale. Dobbiamo lavorare, sono stato a podio per buona parte della gara, ma Alex (Lowes) e Alvaro (Bautista) mi hanno passato nel finale. Sono comunque contento perchè è la mia prima volta qui e questo tracciato è difficile, proveremo a migliorare domani. Ho perso il podio per problemi all’anteriore, dobbiamo trovare la soluzione per non far consumare troppo la gomma anteriore. Superpole Race? Non credo sia facile stare davanti, ma proverò a dare il meglio come sempre.”

