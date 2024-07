SBK | Gp Donington Gara 1, Bautista: “Stupido poter pensare di lottare con Razgatlioglu”

Superbike Donington Ducati – Ottima rimonta a Donington per Alvaro Bautista, con il due volte iridato SBK partito 11esimo e arrivato terzo al traguardo.

Il pilota spagnolo della Ducati è stato autore di una buona gara, conclusa a 13.167s dal vincitore Toprak Razgatlioglu. Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gara 1 Gp Donington Superbike 2024

“In Superpole mi hanno cancellato il giro quando ero quinto, quindi ho guadagnato due posizioni in gara. Era il massimo che potevo ottenere oggi, non posso guidare come vorrei, forzare come l’anno scorso è sempre molto difficile. Stiamo provando un po’ di cose, ieri nelle FP2 e questa mattina nelle FP3 abbiamo provato un set-up diverso ma non ha funzionato, in Superpole siamo tornati a quello di ieri. Sono contento del risultato, ma d’altra parte non lo sono perché sento che non sto spingendo quanto vorrei. Questa è la situazione attuale. Stupido oggi poter pensare di lottare con Toprak Razgatlioglu, perché non siamo al suo livello. Quando ha firmato per BMW sapevo che sarebbe stato competitivo, ma non a questo livello. E’ ad un ottimo livello, mi aspettavo che lottasse per il campionato al suo primo anno. Forse è troppo forte.”

