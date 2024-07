SBK | Gp Donington Gara 1, Razgatlioglu: “Sensazione fantastica”

Superbike Donington BMW – Toprak Razgatlioglu ha letteralmente dominato Gara 1 a Donington Park, tracciato britannico che ospita il round britannico della Superbike 2024, il quinto della stagione.

Il pilota turco della BMW che partiva dalla pole, ha salutato la concorrenza dopo pochi giri, tagliando il traguardo con oltre 11 secondi sul più vicino degli avversari, Sam Lowes. Per Razgatlioglu settima vittoria in Gran Bretagna, 46esima in carriera.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gara 1 Gp Donington Superbike 2024

“E’ una sensazione fantastica, è la mia pista preferita, ho vinto di nuovo e con margine, più di undici secondi, cosa che non mi era mai accaduta. Mi sto divertendo, mi dispiace che vincendo così ho fatto una gara noiosa, mi dispiace, ma devo andare forte, anche senza fare spettacolo. Ringrazio il Team, sono stati fortissimi, domani proveremo a dare il massimo.”

