SBK | Gp Donington Day 1, Bulega: “Sono soddisfatto”

Superbike Donington Ducati – Ottima prestazione per Nicolò Bulega nella prima giornata di prove a Donington Park, teatro della quinta prova del WorldSBK 2024.

Il rookie della Ducati ha ottenuto infatti il terzo tempo in una pista difficile e che non lascia un attimo di tregua alla guida. Ecco cosa ha detto il #11 che ricordiamo è secondo nella classifica iridata.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Day 1 Gp Donington Superbike 2024

“Sono soddisfatto per ciò che abbiamo fatto oggi su una pista molto impegnativa per noi. Senz’altro la giornata non è iniziata con il miglior feeling come è successo per esempio a Misano, ma abbiamo lavorato migliorandoci tra le FP1 e le FP2. E’ chiaro che ancora non sia abbastanza e che sia necessario fare uno step, ma sono fiducioso, anche perché essendo la prima volta a Donington con la Panigale V4R, ogni giro rappresenta per me un momento di crescita.”

