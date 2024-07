SBK | Gp Donington FP2: Razgatlioglu ancora al Top, seguono Petrucci e Bulega

SBK Gp Donington FP2 – Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere a Donington, quinto round del Mondiale Superbike 2024.

Il pilota turco della BMW ha girato in 1’26.013 mettendosi dietro le Ducati di Danilo Petrucci (Barni Racing Team) e Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) staccate rispettivamente di 0.222s e 0.225s.

Quarto tempo per Alex Lowes che in sella alla Kawasaki ZX-10RR ha fatto segnare il best-lap personale in 1’26.296, andando a precedere la BMW di Scott Redding e il due volte iridato Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati).

In Top Ten anche i nostri Andrea Locatelli su Yamaha e Michael Ruben Rinaldi su Ducati, Sam Lowes su Ducati e Axel Bassani su Kawasaki.

Il sei volte iridato Jonathan Rea è 12esimo con la Yamaha, mentre è solamente quindicesimo Andrea Iannone, che in sella alla Ducati Panigale V4R del Team Go Eleven ha chiuso a 1.088s dalla vetta.

Male le Honda, che sono in fondo alla classifica dei tempi. Il migliore è Tarran Mackenzie 19esimo, mentre Xavi Vierge, Iker Lecuona e Adam Norrodin chiudono nelle ultime tre posizioni.

Tempi FP2 Gp Gran Bretagna Donington Superbike 2024

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1'26.013 02 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R +0.222 03 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R +0.225 04 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR +0.283 05 REDDING Scott BMW M 1000 RR +0.421 06 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R +0.567 07 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 +0.675 08 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R +0.683 09 LOWES Sam Ducati Panigale V4R +0.809 10 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR +0.825 11 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 +0.832 12 REA Jonathan Yamaha YZF R1 +0.873 13 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR +0.894 14 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 +0.925 15 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R +1.088 16 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR +1.141 17 RAY Bradley Yamaha YZF R1 +1.234 18 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR +1.304 19 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R +1.340 20 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 +1.471 21 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R +1.592 22 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R +1.673 23 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R +3.681

