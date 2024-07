SBK | Gp Donington Day 1, Bautista: “Abbiamo lavorato molto sul setup”

Superbike Donington Ducati – Sesto tempo per Alvaro Bautista nella prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto round del Mondiale SBK 2024.

Il due volte iridato della Superbike nonostante una scivolata ha avuto un buon feeling con la sua Ducati Panigale V4R, girando in 1’26.580. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Day 1 Gp Donington Superbike 2024

“Se devo essere onesto le sensazioni di questa mattina non erano male. Abbiamo però dovuto lavorare molto sul setup per adattare la moto ad una pista così tecnica. Voglio anche ringraziare il team per il lavoro incredibile che ha fatto per mettermi nelle condizioni di tornare in pista rapidamente dopo la caduta. Sicuramente il feeling non è quello dello scorso, ma posso dire di essere comunque soddisfatto per come sono andate le cose oggi.”

