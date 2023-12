SBK | Razgatlioglu in sella alla BMW: “Potenza incredibile”

SBK BMW – Toprak Razgatlioglu ha finalmente potuto provare la BMW Superbike con il quale disputerà la stagione 2024.

Il pilota turco è salito in sella alla M 1000 RR sul circuito di Portimao, questo dopo aver saltato il primo test di Jerez perchè la Yamaha aveva negato il permesso al #54, ancora sotto contratto.

Il Campione del Mondo 2021 si è detto impressionato dalla potenza della moto delle casa tedesca e nonostante un problema che ha rallentato in parte il test, si è detto soddisfatto. Ecco cosa ha detto Razgatlioglu al sito ufficiale della SBK.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Debutto BMW M 1000 RR Portimao

“Prima di tutto dico ‘finalmente’! Abbiamo aspettato la fine del mio precedente contratto e finalmente sono in sella a una BMW. Per me è molto positivo, mi piace staccare forte ma il freno motore ha lavorato molto. Nel team il feeling è ottimo e sono tutte delle bellissime persone e quindi sono contento. La prima giornata è andata anche se credo di aver completato soli 11 giri ma è stato importante per avere un primo feeling. La prima uscita è andata davvero bene. Abbiamo provato a definire il mio setup ma la moto non era pronta. Da mezzogiorno abbiamo sfruttato una mezza giornata. Abbiamo avuto un problema e tutti hanno detto che si trattava del motore ma in realtà è stato un problema di olio. Questo mi ha fatto perdere tempo ma è andata molto bene e ho completato otto giri. Questa moto è molto diversa rispetto alla mia moto precedente. Sono molto contento, ogni giro sono andato sempre meglio, imparando lo stile della moto. Nelle curve lente ora mi sento meglio. Al primo giro mi sono messo a ridere. Specialmente uscendo dall’ultima curva ho sentito una potenza incredibile e scollinando c’era ancora. Alla prima curva ho dovuto adattare la staccata dato che ho provato a farla come prima ma mi sono fermato tanto. Inoltre dopo il problema in curva 1, c’era dell’olio sulla parte sinistra della pista e quindi abbiamo utilizzato la parte centrale. Girare in curva 1 non è stato facile. Sono però andato sempre più forte ogni giro che passava, capendo la moto e la trazione. La connessione del gas è molto migliore. Sono contento e abbiamo tante parti da provare.”