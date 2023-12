MotoGP | Marc Marquez non chiude le porte ad un ritorno in Honda

MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo aver esordito martedì 28 novembre in sella alla Ducati del Team Gresini, è volato in Giappone per l’Honda Thanks Day, evento che raggruppa tutti i piloti della casa di Tokyo.

Il #93 era presente, ma non ha potuto girare a causa dell’operazione al braccio destro fatta per risolvere il problema della sindrome compartimentale. L’otto volte iridato si è soffermato a lungo con Max Verstappen, iridato della Formula uno.

Il prossimo pilota Ducati Gresini non ha chiuso le porte ad un ritorno in Honda, ecco cosa ha detto ai tifosi e ai suoi sostenitori.

Dichiarazioni Marc Marquez Honda Thanks Day MotoGP 2023

“La Honda rimarrà sempre nel mio cuore, spero di tornare qui un giorno come pilota Honda. Sono felice di essere di nuovo qui all’Honda Thanks Day. Come sapete, quest’anno è molto speciale per me, perché io e Honda ci separeremo. Tuttavia, vedremo se le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro. Non c’è dubbio che in questi 11 anni, con 6 titoli mondiali vinti insieme, abbiamo realizzato qualcosa di fantastico. Per me è sempre stato un piacere far parte di questa grande famiglia. Repsol Honda è la squadra della mia carriera, una squadra composta da persone che non dimenticherò mai. Come sapete, il mio obiettivo è tornare a vincere ed è per questo che ho dovuto cercare la soluzione migliore per raggiungerla, come ho sempre fatto nella mia carriera. In ogni caso, chissà cosa ci riserverà il futuro, magari ci incontreremo di nuovo. Non so se questo sarà il mio ultimo Honda Thanks Day… Spero di no, spero nel prossimo futuro di tornare come pilota Honda. Possiamo essere contenti di quello che abbiamo realizzato in questi anni: grazie a tutto lo staff giapponese, a tutta l’azienda, Honda rimarrà sempre nel mio cuore.”

4.6/5 - (40 votes)