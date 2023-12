MotoGP | Martin su Marc Marquez: “E’ il migliore di sempre, mi ha sorpreso”

MotoGP 2023 – Il vice-campione del mondo della MotoGP Jorge Martin è stato ospite del programma “El Hormiguero” ed ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa a Valencia.

Il #89 del Team Pramac ha parlato anche della caduta avuta nella gara delle domenica, dove ha toccato e fatto cadere Marc Marquez. Il pilota Ducati è rimasto sorpreso dall’atteggiamento del pilota della Honda, tanto che qualche giorno dopo si è anche scambiato il casco con l’otto volte iridato. Ecco cosa ha detto così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Jorge Martin Bilancio Stagione MotoGP 2023

“Non ho perso il campionato nell’ultima gara. Quest’anno sono successe molte cose. È stato un percorso molto lungo. Sono stato lontano e poi l’ho avuto vicino. Alla fine è stato difficile vincere perché sono arrivato a Valencia con uno svantaggio. Tuttavia, all’inizio della stagione, il mio obiettivo era un piazzamento tra i primi 3 e, alla fine della giornata, sono contento dell’anno che ho avuto. Nell’ultimo round di Valencia mi sono divertito molto. C’erano molti tifosi e tutti hanno cantato ‘sì, possiamo’ dopo aver vinto la Sprint del sabato. E poi, avevo già deciso di divertirmi, sia che fossi Campione o secondo. Ho avuto il momento peggiore dalla Thailandia al Qatar. A ottobre ero ossessionato dalla vittoria. Ho avuto un momento difficile. Sono stato molto duro con la mia squadra e ho visto che quell’atteggiamento non funzionava. Così ho pensato che dovevo godermi quello che mi era rimasto. Che mi tolgano la danza, questa era la filosofia da seguire. E’ stato un anno difficile. Non sono partito bene, almeno non come mi aspettavo, ma poi ho preso confidenza e sono arrivate le vittorie. Ho vinto 13 gare quest’anno (quattro lunghe e nove sprint) e ogni fine settimana sono stato veloce. Ma è vero che quando vedevo qualcosa che non andava, mi sentivo troppo teso. Ma mettersi al limite con la tua squadra è una cosa negativa. Sono la tua famiglia. Quando ho visto che qualcosa non era perfetto, ho reagito immediatamente. Questa è un’esperienza di apprendimento per il prossimo anno.”

Dichiarazioni Jorge Martin Incidente con Marquez Valencia MotoGP 2023

“È la prima volta che rivedo l’incidente. È stato un periodo difficile. Quando mi sono rialzato ho fatto sbandare la sua moto e questo ha fatto finire entrambi a terra. Aveva un sapore terribile per me perché era la sua ultima gara con la Honda. Nessuno di noi lo voleva. Quando l’ho visto dopo la gara, mi sono avvicinato a lui e sono rimasto sorpreso dal suo atteggiamento. Mi ha detto di stare calmo, che avrebbe fatto lo stesso se avesse lottato per la Coppa del Mondo. Sono partito in anticipo con un’idea chiara: tutto o niente. O vincevo o cadevo io. Se l’avessero fatto a me, non so come avrei reagito. Marc è il migliore di sempre. Giorni dopo mi sono scambiato il casco con lui.”

