SBK | Gp Donington Gara 2: Bautista risponde a Razgatlioglu, primo podio per Petrucci

SBK Gp Donington Gara 2 – Alvaro Bautista ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Gran Bretagna, sesto round della stagione 2023 della Superbike corso a Donington.

Il pilota del Team Aruba.it Racing ha voluto rispondere in pista a Toprak Razgatlioglu, che qualche ora fa si era aggiudicato la Sprint Race in sella alla Yamaha R1. Per Bautista si tratta della 16esima vittoria in stagione.

Grandissima battaglia per il terzo gradino del podio, andato a Danilo Petrucci, che centra il primo podio nel Mondiale Superbike. Il pilota del Barni Racing Team ha guidato alla grande la sua Ducati Panigale V4R, recuperano posizione su posizione e arrivando davanti alla BMW M1000 RR di Scott Redding e alle Kawasaki ZX-10RR di Jonathan Rea e Alex Lowes.

Possiamo dire che la Gran Bretagna porta “bene” a Petrux, che a Silverstone in sella alla Ducati Pramac centrò il primo podio in MotoGP.

In Top Ten anche Axel Bassani su Ducati Panigale V4R, Andrea Locatelli su Yamaha YZF R1, Garrett Gerloff su BMW M1000 RR e Philipp Oettl su Ducati Panigale V4R. Diciannovesimo tempo per Lorenzo Baldassarri su Yamaha YZF R1.

La gara era stata interrotta al primo giro per uno spaventoso incidente che aveva coinvolto Tom Sykes, Loriz Baz e Michael Ruben Rinaldi. Momenti di apprensione soprattutto per Rinaldi e Sykes. L’italiano dovrebbe aver riportato un problema alla caviglia, mentre Sykes ha riportato un trauma al torace con fratture costali e alla caviglia sinistra. Verrà portato all’ospedale di Nottingham.

WorldSBK Donington Gara 2 – Ordine di arrivo

01 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 02 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.650 03 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 7.936 04 REDDING Scott BMW M1000 RR 9.198 05 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 9.506 06 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.960 07 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 10.292 08 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.537 09 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 11.036 10 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 14.317 11 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 17.697 12 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.762 13 RAY Bradley Yamaha YZF R1 24.052 14 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.543 15 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 48.163 16 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 50.201 17 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1' 18 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R > 1' 19 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 > 1'

