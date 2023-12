SBK | Andrea Iannone: “Da oggi sono di nuovo libero”

SBK Ducati Go Eleven – Andrea Iannone è da oggi un atleta libero a tutti gli effetti. L’ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia MotoGP e da quest’anno in Superbike in sella alla Ducati Panigale V4-R del Team Go Eleven, ha infatti finito di scontare la squalifica di quattro anni per doping.

Attraverso i suoi canali social il pilota di Vasto ha voluto ricordare questa importante data, augurandosi buona fortuna.

Dichiarazioni Andrea Iannone Fine Squalifica Doping

“Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!”