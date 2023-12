MotoGP | Casey Stoner: “Yamaha mi ha usato, per Ducati ero una riserva di Melandri”

MotoGP Ducati – Casey Stoner, due volte Campione del Mondo della MotoGP, ha rilasciato una lunga intervista a TNT Sports.

L’iridato della MotoGP (2007 Ducati e 2011 Honda, ndr) ha parlato del mancato ingaggio da parte della Yamaha e dell’arrivo in Ducati, dove secondo l’australiano era stato preso solo come pilota di riserva in attesa dell’arrivo di Marco Melandri.

Proprio quell’anno Stoner vinse il Mondiale, mentre l’anno successivo con Melandri in squadra, l’australiano arrivò secondo, mentre il ravennate chiuse solo 17° negoziando un’uscita anticipata dalla squadra alla fine dell’anno.

“La trattativa con Ducati si è arenata due volte! Nel 2005 e nel 2006, avrei dovuto andare nel team satellite e poi nel team ufficiale l’anno dopo. Poi, all’improvviso, tutto si è calmato. Ovviamente mi stavano usando come capro espiatorio per convincere qualcun altro a firmare per meno! Mi hanno offerto di nuovo un contratto nel ’06, per il ’07, poi di nuovo non si è fatto nulla. Mi sono ritrovato con assolutamente nulla, eravamo perduti, non avevamo alcun passaggio. È stato allora che Ducati si è avvicinata a noi. Sapevamo di essere solo un sostituto perché hanno cercato di prendere Marco Melandri, ma era sotto contratto fino al 2008. Ero un pilota di riserva. Non avevano letteralmente intenzione di tenermi, possono fingere che sia stata una cosa grande e bellissima! Ma ero letteralmente solo un pilota di un anno sabbatico! Ero solo un sostituto, Marco (Melandri) stava per arrivare, quella era la squadra italiana dei loro sogni. Poi ho vinto il campionato!”

