MotoGP | Yamaha fa “spesa” in Ducati, arriva Massimo Bartolini

MotoGP Monster Energy Yamaha – La Yamaha così come la Honda è in fascia “D” a livello concessioni, avrà quindi benefici nello sviluppo.

Potrà testare con i piloti titolari, avrà più gomme a disposizione, potrà poi evolvere motore ed aerodinamica. Per sfruttare al meglio queste possibilità la casa per cui corrono Fabio Quartararo e la new-entry Alex Rins, ha ingaggiato dalla Ducati Massimo Bartolini, ex responsabile performance della Desmosedici GP.

La casa di Borgo Panigale aveva già perso il il vice degli aerodinamici, Marco Nicotra,, passato a Iwata per cercare di recuperare il gap in un settore dove la casa giapponese è indietro.

Massimo Bartolini, che come scritto sopra era “responsabile performance”, ha firmato con la Yamaha per assumere il ruolo di direttore tecnico.

Come riporta la Gazzetta dello Sport non è ancora chiaro se l’ingegnere di Forlì sostituirà Kazutoshi Seki, attuale project leader del progetto M1, ma sempre sotto la supervisione di Takahiro Sumi, presidente di Yamaha Motor Racing o se lo affiancherà.