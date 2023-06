MotoGP | Zarco cade ad Assen, Miller gli dà un passaggio fino ai box [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 – Simpatico siparietto tra Johann Zarco e Jack Miller al termine della prima sessione di libere valide per il Gran Premio d’Olanda, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine dell’ora di lavoro andata in scena questa mattina, il francese è incappato in una caduta che non gli ha permesso di completare il programma di lavoro prefissato con la squadra e per rientrare ai box ha sfruttato un passaggio offerto dall’australiano della KTM, il quale lo ha preso e portato di “peso” fino ai box. Zarco, ricordiamo, ha chiuso le prime libere in quarta posizione, ottenendo tra l’altro delle buone indicazioni anche in termini di passo gara, mentre Miller non è riuscito a fare meglio del nono riscontro cronometrico.